Показываем видео с места провала автомобиля на ул. Калинина в Самаре

Машина "ушла" носом под воду напротив дома № 4 по ул. Калинина Фото: скриншот с видео

Утро пятницы, 15 октября 2021 года, выдалось для одного из жителей Самары совсем не добрым. Он стал первопроходцем в испытании новой технологии – «жидкие дороги». Авто самарца провалилось в огромную лужу. Местные жители выложили в соцсетях видео.

По словам горожан, ЧП произошло напротив дома № 4 по улице Калинина. Легковушка ушла «носом» под воду. У машины включились дворники, и теперь они грустно чистят лобовое стекло.

- Я в шоке. Это же жесть просто. Едешь-едешь, хлоп, и под землю ушел. Кошмар, - пишут в комментариях интернет-пользователи.

Судя по видео, на месте уже работает аварийная бригада «РКС-Самара». Специалисты оградили место происшествия и пытаются достать машину из коммунальной западни.