В Самаре росгвардейцы отработали навыки прыжков в четвертого этажа без парашютов

Самарский спецназ отработал сложные прыжки с летательного аппарата. Фото: Росгвардия

Офицеры СОБР «Омега» и сотрудники ОМОН спецподразделений Росгвардии Самарской области провели плановые занятия по десантно-штурмовой подготовке. В рамках мероприятия росгвардейцы отработали навыки беспарашютного десантирования.

- Отработка навыков беспарашютного десантирования является одной из ключевых дисциплин подготовки личного состава. Полученные навыки помогут повысить эффективность при выполнении сложных задач, - подчеркнул заместитель командира ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области, полковник полиции Игорь Полынкин.

Бойцы спецподразделений во время учений отработали несколько видов спуска с вертолета. Так, используя различное снаряжение, спецназ десантировался с высоты четырехэтажного здания без парашютов. Тренировки стали итогом длительной подготовки, в ходе которой личный состав получил необходимые навыки и умения.