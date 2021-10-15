В Самаре умер первый тренер Арсена Захаряна и экс-игрок «Крыльев Советов»

Владимир Королев был лучшим бомбардиром, забившим за сезон 28 голов Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В пятницу, 15 октября, умер экс-игрок «Крыльев Советов», тренер Владимир Королев. Он скончался на 58-м году жизни. Причина смерти не называется.

- ПФК «Крылья Советов» выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Николаевича. Мы скорбим вместе с вами, - говорится на сайте самарского клуба.

Владимир Королев начинал свою футбольную карьеру в «Нефтянике» из Отрадного. В самарские «Крылья Советов» он перешел в 1982 году. Был лучшим бомбардиром команды за один сезон. В 1989 году он забил 28 голов. Всего на его счету в составе КС – 57 мячей. Он всегда мастерски исполнял штрафные и 11-метровые.

В последнее время Владимир Королев тренировал детей в самарском ФК «Олимп». Также он был первым наставником одного из самых талантливых молодых игроков России – Арсена Захаряна. Футболист сейчас играет за московское «Динамо» и входит в состав национальной сборной.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Владимира Королева.