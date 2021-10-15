1000 рублей себе и другу: Райффайзенбанк запустил реферальную программу

Теперь клиенты за каждую успешную рекомендацию карты будут получать на счёт 1000 рублей.Кэшбэк-карта — дебетовая и бесплатная в обслуживании на весь срок действия. Заказать ее можно домой или в офис.

Рекомендовать Кэшбэк-карту просто — достаточно отправить ссылку друзьям из мобильного приложения Райффайзен Онлайн. Чтобы получить бонус, друзьям нужно заказать дебетовую Кэшбэк-карту и оплатить ей покупки на сумму от 500 рублей. При выполнении этих условий и рекомендовавший карту, и его друг получат по 1000 рублей. Деньги поступят в период с 30 ноября по 30 декабря 2021 года. При этом клиенты продолжат ежемесячно получать кэшбэк 1,5% в рублях за каждую покупку.

«Кэшбэк-картой удобно пользоваться для ежедневных покупок и легко порекомендовать другу, тем более что заметную выгоду от этого получают обе стороны, а ограничений на приглашения нет, — говорит Павел Лоуцкер, руководитель команды роста некредитных продуктов Райффайзенбанка. — Мы продолжим работать над улучшением условий приглашений и дальше, чтобы сделать их еще более удобными и прозрачными».

По данным условиям пригласить друзей в банк можно до 30 ноября, а акция продлится до 31 декабря 2021 года. С полными условия акции можно ознакомиться на raif.ru.