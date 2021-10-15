Теплоэнергетики подали иск о банкротстве депутата думы Самары

Судебное заседание по иску пока не назначено Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская управляющая теплоэнергетическая компания требует признать банкротами депутата Андрея Петрикова и предпринимателя Павла Жичкина. Раньше оба стояли во главе предприятия.

Исковые заявления были поданы в арбитражный суд Самарской области 12 октября 2021 года. Суть претензий пока не раскрывается. Судебное заседание тоже еще не назначено.

Известно, что Андрей Петриков сейчас руководит МП Самары «Инженерная служба» и является депутатом совета депутатов Куйбышевского района второго созыва и депутатом городской думы седьмого созыва.