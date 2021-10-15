В Самаре задержаны 40 преступников, находящихся в федеральном и межгосударственном розыске

Полиция регулярно проводит профилактические мероприятия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре подвели итоги второго этапа оперативно-профилактического мероприятия «Розыск», которое на постоянной основе проводят сотрудники правоохранительных органов. Самарская полиция установила и задержала 40 обвиняемы, подозреваемых и подсудимых, которые находятся в в федеральном и межгосударственном розыске

- В ходе мероприятия, сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции, Госавтоинспекции, представители общественных организаций правоохранительной направленности, проводят работу по розыску скрывшихся от следствия, дознания и суда граждан, установлению без вести пропавших лиц и установлению личности неопознанных трупов, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

По итогам второго этапа оперативного мероприятия «Розыск», были задержаны четверо граждан, которые скрывались от органов дознания, 12 человек пытались спрятаться от следствия, а 24 гражданина скрывались от суда. Как сообщили полицейские, в их числе убийцы, грабители, осужденные за незаконный оборот наркотиков, кражи и преступления в сфере экономики, а также подозреваемые в иных тяжких преступлениях.

Помимо преступников, полицейские установили местонахождения почти сорока без вести пропавших граждан, из которых 23 человека находились в федеральном розыске. Также были установлены личности шести неопознанных ранее трупов.