Заместителя прокурора Самарской области могут перевести в другой регион

Алексей Павлов служит зампрокурора региона с сентября 2015 года / Фото: epp.genproc.gov.ru

Заместитель прокурора Самарской области Алексей Павлов может возглавить прокуратуру Пензенского региона. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

- В четверг, 14 октября, кадровая комиссия Генрокуратуры согласовала кандидатуру Алексея Павлова для выдвижения на должность прокурора Пензенской области, - рассказал народный избранник.

Окончательное решение пока не принято. Оно будет зависеть от администрации президента России и Совета Федерации.

Напомним, Алексей Павлов служит в органах прокуратуры с 2000 года. Он успел поработать в надзорных ведомствах Ульяновской области и республики Башкортостан. В должности заместителя прокурора Самарской области он трудится с сентября 2015 года.