В галерее «Виктория» в Самаре прошёл аукцион современного искусства

В Самаре прошёл аукцион современного искусства. ФОТО: Соцсети

В четверг, 14 октября в Самаре прошёл «Осенний аукцион современного искусства». В галерее Виктория продали 11 работ известных самарских художников на более чем 800 тысяч рублей. 70 тысяч из них уйдёт фестивалю «Том Сойер Фест».

Деньги, которые передадут организаторам фестиваля восстановления исторической среды, были выручены за работу художника Андрея Сяйлева, который перенёс на холст фрагмент стены Самарской ГРЭС – в июне этого года 2085 человек создали там арт-объект. Работа была выставлена на аукцион от лица всех авторов арт-объекта.