«Бумажный десант» Куйбышевского НПЗ присоединился к Всероссийскому экомарафону

Заводчане собирают и сдают макулатуру не первый год. Фото АО «КНПЗ».

Сбор и переработка бумаги сегодня – не пережиток советского прошлого, а интересный тренд, позволяющий проявить заботу об окружающей среде. Макулатуру заводчане собирают не первый год: акция «Бумажный десант» проходит по цехам предприятия каждый месяц. За шесть лет такого сознательного отношения к вторсырью нефтепереработчики собрали более 86 тонн макулатуры.

Недавно коллектив присоединилсяи к новому Всероссийскому эко-марафону «Сдай макулатуру– спаси дерево», который проводится при поддержке Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.В акции участвуют учебные заведения, предприятия и простые граждане, помогая своему городу или муниципальному району победить в соревновании по количеству собранной макулатуры. Если Самарская область до 15 октября (эко-марафон длится месяц) сдаст более 100 тонн бумаги, финалисты получат ценные призы. Например, за первое место организаторы предлагают на выбор хвойную аллею или телескоп для изучения звездного неба.

Присоединиться к экологической акции на заводе может любой желающий – макулатуру собирают не только на работе, но и приносят из дома. Главное, чтобы в бумаге не было скрепок, скобок, пластиковых файлов. Собранное передают экологам, а затем вывозят на переработку.

Кстати, от куйбышевских нефтепереработчиков не отстают и их коллеги: за 9 месяцев 2021 года коллективы предприятий НК «Роснефть» собрали и сдали на переработку более 200 тонн макулатуры.