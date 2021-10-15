Фонд "Детские Домики" расскажет ребятам из школы-интерната об индустрии моды

Дети попробуют делать модные вещи Фото: Предоставлено "Комсомолке"

12 октября фонд "Детские Домики" совместно с Ногинской школой-интернатом для детей с ограниченными возможностями здоровья торжественно открыли Мастерскую моды. Они запустили там годовой курс профориентационных занятий для воспитанников учреждения. Ребят официально приняли в ряды участников программы "День профессий. Профориентация в индустрии моды".

Для реализации проекта благотворительный фонд "Детские Домики" организовал ремонт в швейной мастерской. Там заменили полы, проводку, выровняли и покрасили стены, окна украсили новые жалюзи и шторы. Также закуплены швейное машины и оверлок и мебель - большой раскройный стол, столы и стулья для детей и учителя, появилось и демонстрационное оборудование – проектор и экран, оборудованы санитарная и примерочная зоны. Бюджет проекта составил более 1 миллиона рублей. В течение всего учебного года мастерская будет дополнительно комплектоваться новым инвентарем, оборудованием, методическими пособиями и расходными материалами для занятий.

Благодаря финансовой поддержки частных лиц, компаний и Фонда президентских грантов теперь в мастерской Ногинской школы-интерната есть все необходимое для проведения занятий. Приступить к ним ребята смогут уже со следующей недели.

Программа направлена на помощь воспитанникам интернатов в том, как найти себя в той или иной профессии. 88 воспитанников из 7-9 классов в возрасте от 13 до 17 лет пройдут годовой курс занятий по профориентации с тестированиями, анкетированием, групповыми и индивидуальными консультациями по профессиональному самоопределению, поездками на предприятия города для знакомства с широким спектром профессий в индустрии моды. Программа реализуется при поддержке Фонда президентских грантов в пользу 200 детей с ОВЗ в Московской, Рязанской и Самарской областях, Республике Татарстан.