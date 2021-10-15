Уровень инновационной активности Самарской области вырос до 14,9%

Центр инновационного развития Самарской области – технопарк «Жигулевская долина»

Самарская область поднялась в рейтинге инновационной активности регионов. По итогам 2020 года он составил 14,9%, что выше показателей 2019-го на 4,7%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики.

- Мы активно поддерживаем инновационные проекты и разработки, используя различные формы господдержки: помощь в подготовке документации для получения федеральных субсидий, вхождение в уставный капитал, софинансирование проектов и взаимодействие стартапов с госкорпорациями, – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Центр инновационного развития Самарской области – технопарк «Жигулевская долина», который является региональным оператором фонда «Сколково». Еще в губернии создан Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. В прошлом году на развитие инновационных проектов из него выделили 330 млн рублей. Кроме того, для представителей среднего и крупного бизнеса Самарской области запустили акселератор «Школа чемпионов». Также развитию инновационного бизнеса помогает Венчурный фонд региона. Он готов инвестировать в стартапы от 500 тысяч до 20 млн рублей.