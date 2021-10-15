Раскопки в самом разгаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилось видео из найденных в Самаре фамильных склепов Шихобаловых. Захоронения известных самарских купцов и меценатов обнаружили во время раскопок при прокладке коммуникаций, об этом стало известно накануне, 14 октября. Журналист "КП-Самара" сняла видео прямо с места раскопок.

Как рассказал журналисту «КП-Самара» руководитель проведения работ, археолог Дмитрий Кормилицын, пять склепов, предположительно принадлежащих семье Шихобаловых, обнаружили не случайно. Театру «Самарт» понадобилось проложить канализационные трубы по территории бывшего Покровского кладбища, а в этом случае положено проводить археологические раскопки.

- Мы предполагали, что можем найти здесь Шихобаловых, - пояснил археолог. – Судя по старым фото именно здесь находились склепы.

Археологи нашли пять склепов – верхняя их часть не сохранилась, а вот подземные камеры уцелели, хоть и были засыпаны землей. Три склепа уже расчищены, здесь обнаружены скелеты, но кому они принадлежат, пока непонятно. Останки передадут для исследования антропологам, а после перезахоронят. А вот сохранить склепы не удастся.

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