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Общество15 октября 2021 16:46

На пересечении улиц Советской Армии и Ново-Садовой 18 октября будут проводиться работы на газопроводе

Работы по переводу потребителей на штатную схему газоснабжения будут проводиться 16 бригадами для максимального сокращения сроков приостановки газоснабжения
Геннадий ВЕТРОВ
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На месте будут работать 16 бригад

На месте будут работать 16 бригад

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В связи со строительством транспортной развязки на пересечении улиц Советской Армии и Ново-Садовой 18 октября 2021 г. будут проводиться работы по присоединению вновь построенного участка газопровода среднего давления протяженностью 1,2 км. диаметром 400 мм. с приостановкой подачи газа на ряд котельных, обслуживающих 23 многоквартирных жилых дома и иных потребителей в указанной зоне ( 3-я и 5-я просека). Исполнитель работ ООО «СВГК» в настоящее время проводит адресное оповещение потребителей совместно с управляющими компаниями.

Выполнение работ необходимо для обеспечения бесперебойного газоснабжения многоквартирных домов в районе от Постникова оврага (Оврага подпольщиков) до ул. Советской Армии. В настоящее время в связи с проведением строительства транспортной развязки газоснабжение района осуществляется по временной схеме, которая не может быть признана достаточно надежной и соответствующей потребностям потребителей в будущий зимний период.

В целях максимального сокращения сроков работы она будет проводиться специалистами СВГК одновременно на 4-х точках присоединения. Всего будет задействовано 16 бригад и 6 единиц спецтехники.

Сроки проведения работ согласованы с профильными подразделениями министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, а также администрацией города Самара.

Компания СВГК приносит горожанам свои извинения за временные неудобства при проведении монтажных работ и временной приостановке газоснабжения района.