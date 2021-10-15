Самарские предприниматели смогут поучаствовать в международных бизнес-миссиях

Самарским предпринимателям окажут поддержку при встрече с потенциальными партнерами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов призвал самарских предпринимателей к участию в бизнес-миссиях стран СНГ и ОАЭ, которые пройдут до конца года в оффлайн-формате.

- Мы создаем все возможности для региональных производителей товаров и услуг, готовых поставлять свою продукцию не только на внутренний рынок, но и за пределы страны, - сказал Богданов.

Министр также отметил, что бизнес-миссии являются эффективным способом продвижения для предпринимателей, поскольку позволяют наладить общение с партнерами и убедиться в наличии спроса на свою продукцию.

Помочь устроить встречу с потенциальными партнерами в принимающей стране готовы в Центре поддержке экспорта Самарской области. Также там оказывают помощь по формированию коммерческого предложения, организуют лингвистическое сопровождение, помогут в организации встреч.