Коронавирусом в Самарской области за сутки заразились более 800 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в субботу, 16 октября, выявили 838 новых заразившихся коронавирусом. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Это очередной наивысший показатель, впервые с начала пандемии суточное количество заразившихся в регионе превысило 800 человек.

Всего в Самарской области заразились 116 183 человека, из них выздоровели 91 854. Умер 4 251 человек, в том числе, пятеро - за прошедшие сутки.

В целом по стране 33 208 новых заразившихся в 85-ти регионах, всего с начала пандемии заболели около 8 млн человек.

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