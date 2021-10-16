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Общество16 октября 2021 13:03

Самую дорогую "Теслу" в Самаре продают за 9,35 млн рублей

Элитный электромобиль менее чем за год наездил 15 тысяч км
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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В Самаре продают кроссовер Tesla

В Самаре продают кроссовер Tesla

В Самаре самый дорогой электромобиль "Тесла" продают за 9,35 млн рублей. Объявление размещено на "Авито".

Машина выпущена в этом году и уже успела наездить 15 200 км. Продавец сообщает, что машина не битая, у неё был один владелец.

В машине присутствует все, что "положено" иметь за такие деньги - парктроники спереди и сзади, камера заднего вида, 20-дюймовые колеса, систему контроля слепых зон, отделку салона кожей и многое другое.

Машина оснащена электродвигателем мощностью 670 л.с. и имеет привод на все колеса. Салон оформлен в минималистическом стиле, в глаза бросается лишь огромный дисплей на центральной консоли, при помощи которого можно управлять различными функциями кроссовера.