В Самаре 16 октября 2021 года заметили желтых человечков

Необычных желтых человечков заметили горожане

16 октября 2021 года в Самаре заметили необычных желтых человечков с буквами ХЗ №5 на спине. Горожане сняли их на видео и поделились картинками в социальных сетях. На самом деле явление людей в желтом было праздничным и шумным. Под громкую музыку один из них катался на роликах с огромным синим флагом, а остальные налаживали контакт с самарцами.

- Яркие такие, интересные. Я подошла, спрашиваю, а что происходит. Оказалось, сегодня День хлеба и в честь этого - всем подарки. Ответила на несколько вопросов, теперь домой возвращаюсь с батоном,- смеется самарчанка Мария.

Оказалось, что так поздравить с праздником горожан решили сотрудники Хлебозавода №5. Людей в желтом сегодня можно встретить по –всему городу, говорят, это к удаче и подаркам. Точно нам удалось узнать еще про две локации: в ближайшее время желтый десант обещает высадиться около фонтанов на ул. Осипенко, а также на Ленинградской улице. Мы обещаем подробнее узнать о том, чему была посвящена акция и расскажем об этом нашим читателям.