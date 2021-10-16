У водителя легковушки, попавшей в ДТП с тремя погибшими под Самарой, не было прав

В аварии легковушки с грузовиком погибли три человека. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

Водитель легковушки, попавшей в крупное ДТП в Шигонском районе, не имел водительских прав. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла в пятницу вечером, 16 октября. По предварительным данным, легковой автомобиль ВАЗ-2111 выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

В результате аварии погибли водитель и два пассажира легковушки. За рулем ВАЗ-2111 находился 29-летний молодой мужчина, который не имел водительских прав. "Сотрудники Госавтоинспекции установили, что мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля, ранее водительское удостоверение не получал", - сообщили в полиции.

По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего.

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