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Общество16 октября 2021 15:55

В Самарской области пытались незаконно поставить на учет иностранцев

Прописавшему их жителю Кинеле грозит до трех лет лишения свободы
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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В Кинеле пытались незаконно поставить на учет иностранцев. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Кинеле пытались незаконно поставить на учет иностранцев. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Кинеле пытались незаконно поставить на учет пять иностранцев. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В Кинеле 47-летний местный житель поставил на миграционный учет иностранцев по месту своего проживания, хотя реально не собирался никому предоставлять жилье.

Мужчина получил незаконную плату за постановку иностранцев на учет, хотя его неоднократно предупреждали об ответственности.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, при этом ранее судим он не был. Свою вину он полностью признал, ему грозит до трех лет лишения свободы.