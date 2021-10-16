Мужчину, пытавшегося продать героин в Сызрани, приговорили к 10 годам колонии строго режима

Суд приговорил наркосбытчика к 10 годам лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызранском районе вынесли приговор мужчине, который пытался распространять героин. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

Суд установил, что в марте текущего года мужчина разместил несколько закладок с наркотиком в Сызрани, однако, запрещенные вещества были изъяты полицейскими.

Затем в Москве он приобрел у неизвестного 70 свертков с героином общей массой 114 грамм. Наркотик он спрятал в своем автомобиле и отправился в Сызрань. По дороге на трассе М-5 в Сызранском районе его задержали полицейские.

Суд в итоге приговорил мужчину к 10 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии строго режима.