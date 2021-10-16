В Самаре отключат каналы цифрового телевидения 18 октября 2021

В Самаре временно отключат цифровые каналы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самаре в понедельник, 18 октября, отключат 20 каналов цифрового телевидения. Об этом сообщили в Роскомнадзоре по Самарской области.

Отключение будет временным и продлится с 11:00 до 13:00. В эти часы в регионе не будут вещать 20 общедоступных телеканалов и 3 радиоканала. После 13:00 вещание восстановится.

Вещать временно не будут Первый канал, "Россия-1", "Матч ТВ", НТВ, Пятый канал, "Россия-Культура", "Россия-24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр" "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", МИР, ТНТ, "Муз-ТВ".