Лучшего участкового 2021 года выбрали в Самарской области

Самый народный участковый Самарской области 2021 года – Олег Романов. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области подвели итоги регионального этапа конкурса МВД России «Народный участковый 2021». За победу боролись шесть кандидатов из Самары, Тольятти, Сызранского, Волжского, Ставропольского и Похвистневского районов. Самым народным признали участкового уполномоченного из Самары, который работает в отделе полиции №1, Олега Романова. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Теперь самарский участковый будет бороться за звание самого народного в стране. Третий этап конкурса пройдет с 1 по 10 ноября на сайте «Комсомольской правды».

Награждение победителей пройдет в канун Дня участкового, который отмечают 17 ноября.