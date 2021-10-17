Мокрый снег в Самарской области обещают 10 октября 2021 года

Сухая и солнечная погода будет постепенно уступать место дождям. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новая неделя в Самарской области начнется дождей и даже мокрого снега. Синоптики Приволжского УГМС обещают его в среду, 20 октября. Он пройдет местами вместе с дождем. Ночью будет -1… +4, днем +4… +9.

В понедельник, 18 октября, синоптики обещают облачную погоду, небольшой дождь. Ночью столбики термометров опустятся до +3… +8, днем температура воздуха будет +8… +13.

Во вторник, 19 октября, днем осадков не ждут, только ночью и только местами. Будет стоять облачная с прояснениями погода. Ночью 0… +5, днем +8… +13.