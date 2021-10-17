Почти 900 заболевших коронавирусом за сутки зафиксировали в Самарской области

Количество заболевших за сутки в Самарской области выросло больше чем на 100 за два дня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За сутки коронавирус в Самарской области выявили у 896 человек. Такую цифру опубликовал сайт стопкоронавирус.рф. Это четвертый результат в антирейтинге по стране. Больше заболевших за 24 часа только в Москве (6 740 случаев), Санкт-Петербурге (3 323) и Московской области (2 759).

Количество заболевших за сутки в Самарской области выросло больше чем на 100 за два дня. Еще в пятницу, 15 октября, фиксировали 791 заболевшего.

К сожалению, смертей тоже много. За 24 часа от коронавируса умерли 25 человек.

Напомним, с 15 октября в регионе не пускают посетителей без QR-кода или документа о вакцинации на фуд-корты в торговых центрах, а 18 октября пускать не вакцинированных посетителей не будут и в фитнес-клубы и бассейны.