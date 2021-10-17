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Происшествия17 октября 2021 13:06

В Самаре на дороге сбили двух детей

5-летний мальчик и 10-летняя девочка переходили проезжую часть с мамой
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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По факту ДТП полицейские сейчас проводят проверку.

По факту ДТП полицейские сейчас проводят проверку.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

На улице Ташкентской в Самаре в субботу, 16 октября 2021, 23-летний водитель Hyundai ix35 сбил двух детей – 5-летнего мальчика и 10-летнюю девочку. Они переходили проезжую часть вместе с мамой, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. К счастью, обошлось без серьезных травм.

- После осмотра медики назначили детям амбулаторное лечение, - уточнили в региональном ГУ МВД.

По факту ДТП полицейские сейчас проводят проверку.

Напомним, еще одно ДТП произошло 16 октября в Самаре. На Ново-Садовой «Гранта» не пропустила кроссовер и врезалась в него. От удара последний отбросило на столб.