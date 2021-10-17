Самарец продает за полмиллиона выпуск «Комсомольской правды» от 9 мая 1945

На продажу выставлены 2 листа газеты. Фото: Авито.

Житель Самары продает выпуск газеты «Комсомольская правда» за 9 мая 1945 года. Объявление появилось на сайте «Авито». Продавец уверяет – это не репринт, за газету он просит 500 000 рублей.

- Исторический выпуск газеты «Комсомольская правда», вышедший 76 лет назад. Буквально каждая строчка, опубликованная в этом номере, со временем отразилась в многочисленных томах мемуаров и научных исследованиях, однако в мае 45-го это были просто новости - свежие, долгожданные и очень приятные. Память и отличное вложение денег, - говорится в объявлении.

На продажу выставлены два листа (четыре страницы) «Комсомольской правды». Все они находятся в Самаре.