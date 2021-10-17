«Динамо Самара» обыграло КПРФ в матче чемпионата России по мини-футболу

После четырех матчей самарцы идут на третьем месте в турнирной таблице Суперлиги. Фото: ассоциация мини-футбола России.

Мини-футбольное «Динамо Самара» одержало первую домашнюю победу в сезоне. Во втором матче второго тура чемпионата России волжане обыграли московский клуб КПРФ. Встреча проходила в «МТЛ Арене» в Самаре и закончилась со счетом 7:3. По дублю у «Динамо» забили Заболонков и Фернандо, еще по мячу записали на свой счет Ляпин, Поваров и Кнауб.

- С первых секунд игры мы старались выполнять указания тренерского штаба. Одерживали чаще соперника победы в микро единоборствах, что позволило забить два мяча. Во втором тайме забили третий гол и без каких-либо проблем довели матч до победного конца, - прокомментировал встречу игрок МФК «Динамо Самара» Арнольд Кнауб. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Первый матч тура между «Динамо» и КПРФ завершился победой «коммунистов» 3:1.

После четырех матчей самарцы идут на третьем месте в турнирной таблице Суперлиги с шестью набранными очками. Следующие встречи запланированы на 22 и 23 октября. «Динамо» сыграет на выезде с клубом «Газпром-Югра».