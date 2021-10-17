«Крылья Советов» озвучили состав на игру с «Нижним Новгородом»

Игра пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена» 17 октября. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» опубликовали стартовый состав на игру 11 тура Российской премьер-лиги против «Нижнего Новгорода». С первых минут у самарцев на поле выйдут Ломаев, в защите - Горшков, Чернов, Бегич и Бейл, в полузащите – Иванисеня, Пруцев, Ежов и Зиньковский, Сарвели и Сергеев сыграют в атаке, первый чуть ниже, второй – на острие.

В запасе остались Фролов, Овсянников, Божин, Солдатенков, Зеффан, Смирнов, Витюгов, Кабутов, Липовой, Пиняев, Глушенков и Цыпченко.

Игра пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена» сегодня, 17 октября. Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по местному времени.

«КП-Самара» ведет прямую трансляцию встречи.