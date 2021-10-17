Губернаторский забег в 2022 году планируют провести в Самаре, Тольятти и Сызрани

Дмитрий Азаров на встрече с представителями спортивного общества «Отцы». Фото: правительство Самарской области.

В Самаре в День отца, который отмечают в этом году 17 октября и отмечают в стране впервые, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с участниками спортивно-бегового общества «Отцы». В 2022 году спортивный клуб планирует открыть такие же общества в других регионах России и даже странах СНГ, а также провести в Самарской области губернаторский забег в трех городах – Самаре, Тольятти и Сызрани. Финал будет в областном центре.

Мероприятие должно объединить не только отцов-спортсменов региона, но и любителей спорта из других областей.

Дмитрий Азаров эту идею поддержал.

- Я точно «за». Давайте сделаем интересный маршрут, подумайте об этом. У нас в Жигулевских горах есть где побегать, туда приезжают люди со всей страны, потому что бежишь и глаз радуется. Жду ваших предложений, я их поддержу, - сказал на встрече губернатор.

День отца – праздник, который был учрежден в начале октября указом Владимира Путина. В Самарской области этот праздник существует с 2017 года как региональный, а с 2007 года в области проводят мероприятие «Отец. Отчество. Отечество», которое посвящено семейным ценностям.