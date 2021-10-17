«Акрон» сыграл вничью с ивановским «Текстильщиком» 2:2

«Акрон» дважды выходил вперед, но не смог удержать победу. Фото: ФК «Текстильщик» (Иваново).

«Акрон» прервал серию из побед, которая насчитывает пять матчей. В воскресенье, 17 октября, тольяттинцы сыграли вничью с ивановским «Текстильщиком». Выездной матч закончился со счетом 2:2.

«Акрон» дважды выходил вперед. Счет в поединке открыл Дмитрий Ефремов, через восемь минут Алексей Губочкин сравнял. На 70-ой минуте Владимир Азаров снова вывел тольяттинцев вперед, но за две минуты до конца основного времени встречи Тигран Аванесян установил окончательный счет.

После 18 туров «Акрон» идет на девятой строчке в турнирной таблице ФНЛ. В следующем туре тольяттинцы примут в Жигулевске команду «Олимп-Долгопрудный». Матч пройдет в субботу, 23 октября.