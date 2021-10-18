В Самаре холодную воду отключат в четырех районах 19 - 21 октября 2021 года

Холодную воду отключат в нескольких домах

В Самаре 19 и 20 октября в домах в четырех районах отключат холодное водоснабжение. Это необходимо для того, чтобы провести работы по установке общедомовых счетчиков, устранить утечки. Об этом на своей странице сообщает РКС-Самара.

Так 19 октября из-за установки приборов учета, воды не будет на ул. Мориса Тореза, 47, и в домах по ул. Революционной 137, 139, 141, а из-за работ на подстанции без водоснабжения останутся ул. Ново-Садовая 315, ул. Силовая 4.

На ул. Ближней, 3 литера 2 будут устранять утечку, жителям поселка Мясокомбинат, а также предприятиям на Мальцева, 9 и на Профильной, 6 в дневное время тоже предстоит обойтись без холодной воды. Все работы намерены завершить до 17.00.

20 октября 2021 года воду отключат с 9.00 до 17.00 на Ново-Садовой, 24, а с 9.30 до 11.45 - на Московском шоссе, в домах №№ 124, 126, 128.

Отключения продолжатся в среду, 21 октября. Без воды останутся жители дома 122 по ул. Авроры, и домов 30 и 30а по ул. Артемовская, а также обитатели Мяги, 11.

Обо всех работах в РКС-Самара сообщают заранее. Бригады постараются справиться с работой как можно быстрее, чтобы вода вернулась к жителям города.