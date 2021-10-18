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Общество18 октября 2021 1:07

В Самаре около парка 60-летия Советской власти в октябре 2021 года готовят площадку под высотку

Здесь должны появиться несколько домов переменной этажности высотой от 9 до 21 этажа
Анастасия МЫШКИНА
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В Самаре расчищают место под строительство многоэтажки

В Самаре расчищают место под строительство многоэтажки

В Самаре начали готовить площадку около парка им. 60-летия Советской власти под строительство высоток. Самарский видеоблогер Александр Карягин снял эту подготовку на видео. Застройкой займется компания "Сокол-1", компания получила необходимые разрешения от горадминистрации. В построенных домах на две квартиры будет приходиться одно парковочное место. Осваивается участок в 46 тыс. кв.м.

Проект строительства многоэтажек прошел через публичные слушания. Застройщик предполагает, что в новом микрорайоне смогут поселиться более 4 тысяч человек. Здесь намерены открыть два детских сада, кабинет врача общей практики, участковый пункт полиции. Большинство участников слушаний высказались за строительство.

Прямо сейчас строители приступили к расчистке площадки. От дороги ее огородили забором. Рядом поставили строительные вагончики. Виднеется и нежилой частный дом. Работы будут вестись прямо напротив уже существующей многоэтажки через дорогу, но доставить неудобств никому не должны.

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Новое строительство в границах улиц Алма-Атинской и Стара-Загоры в Кировском р-не Самары / окт 2021
Новое строительство в границах улиц Алма-Атинской и Стара-Загоры в Кировском р-не Самары / окт 2021
на участке почти 8,5 тыс. кв. м появятся жилые дома переменной этажности (высотой от 9 до 21 этажа) со встроенно-пристроенными помещениями #александркарягин #самара #samara location 53 15'21.8"N 50 15'44.0"E моя почта rus.point@mail.ru Музографъ - Интересные факты о музыке и исполнителях. https://zen.yandex.ru/muzograf Просветитель - Интересные факты о странах, знаменитых исторических событиях и людях,а также об уникальных уголках нашей Земли. https://zen.yandex.ru/ourhistory