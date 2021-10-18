В Самаре около парка 60-летия Советской власти в октябре 2021 года готовят площадку под высотку

В Самаре расчищают место под строительство многоэтажки

В Самаре начали готовить площадку около парка им. 60-летия Советской власти под строительство высоток. Самарский видеоблогер Александр Карягин снял эту подготовку на видео. Застройкой займется компания "Сокол-1", компания получила необходимые разрешения от горадминистрации. В построенных домах на две квартиры будет приходиться одно парковочное место. Осваивается участок в 46 тыс. кв.м.

Проект строительства многоэтажек прошел через публичные слушания. Застройщик предполагает, что в новом микрорайоне смогут поселиться более 4 тысяч человек. Здесь намерены открыть два детских сада, кабинет врача общей практики, участковый пункт полиции. Большинство участников слушаний высказались за строительство.

Прямо сейчас строители приступили к расчистке площадки. От дороги ее огородили забором. Рядом поставили строительные вагончики. Виднеется и нежилой частный дом. Работы будут вестись прямо напротив уже существующей многоэтажки через дорогу, но доставить неудобств никому не должны.