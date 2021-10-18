В Самарской области в ближайшие дни пойдет мокрый снег

Погода в регионе будет по-настоящему осенней Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС рассказали, какая погода будет в Самарской области 18-20 октября 2021 года. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в регионе ожидается понижение температуры до -1 ночью и пойдет мокрый снег.

В понедельник, 18 октября 2021 года, в Самаре будет облачно, ожидается небольшой дождь. Температура воздуха днем составит +10…+12 градусов, ночью до 0.

19 октября, во вторник, в Самарской области будет облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Воздух прогреется до +13 градусов днем, а ночью ожидаются заморозки до -1.

В среду, синоптики прогнозируют местами по области небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем похолодает, температура будет колебаться в пределах +4…+9 градусов.