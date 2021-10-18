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Здоровье18 октября 2021 7:16

В Самарской области начали работать специальные поликлиники для больных коронавирусом

Перепрофилированные поликлиники призваны разделить поток больных
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Ковид-поликлиники планируется создать по всей Самарской области

Ковид-поликлиники планируется создать по всей Самарской области

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр здравоохранения Армен Бенян сообщил о реализации новой практики – создание на базе существующих поликлиник ковид-центров. Перепрофилирование медучреждений позволит разделить поток больных пациентов и снизить угрозу распространения коронавируса.

Так, по данным регионального минздрава, под ковид-центр отдали поликлиники №4 и №6 в Самаре, а также с 18 октября 2021 года поликлинику в Новокуйбышевске. Такую практику планируется внедрить по всей Самарской области в ближайшее время.

Министр здравоохранения отметил, что ранее в поликлиниках был разделен поток больных пациентов с помощью специального фильтра. Однако это не улучшило ситуацию. Сейчас в ковидных поликлиниках будут принимать только инфицированных пациентов. Остальных же переведут на другие участки ближайших медучреждений.