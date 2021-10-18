Космонавт из Сызрани Михаил Корниенко попал в болото в 40 градусов жары

Михаил Корниенко показал фото со съемок

Космонавт из Сызрани Михаил Корниенко снялся в шоу "Астронавты", которое делает BBC для арабского телевидения. В своем Инстаграме он рассказал об участии в испытании "Выживание", для которого ему и коллегам пришлось оказаться в болоте, в 40-градусную жару.

- Своеобразная проверка навыков кандидатов в случае посадки космического корабля в незапланированном месте. Ребята должны выжить в любых климатических условиях до приезда поисково-спасательной группы, - объяснил он цель испытания.

В шоу он выступал в качестве наставника и судьи. Финалистам же предстояло пройти эти препятствия. Но выживать в таких условиях пришлось всей съемочной группе. В комментариях подписчики восхитились Михаилом Борисовичем. А он пошутил на актуальную тему, отвечая на вопрос, кто же он - актер или космонавт.

- Дело в том, что космонавт может стать актером, а вот актер космонавтом - никогда.

Премьера шоу должна состояться в ноябре.

Михаил Корниенко совершил два космических полета, дважды выходил в открытый космос. Был участником годовой экспедиции МКС.

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