В Самаре из-за аварии на теплосетях с 14:00 перекроют Ново-Садовую 18 октября 2021 года

О сроках восстановления движения неизвестно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство транспорта Самарской области предупредило жителей Самары о временном ограничении движения на улице Ново-Садовой. С 14:00 18 октября 2021 года будет перекрыто движение в районе пересечения с улицей Лейтенанта Шмидта.

- В связи с аварией на теплосетях, в понедельник с 14:00 до завершения работ будет ограничено движение на пересечении улиц Ново-Садовой и Лейтенанта Шмидта по направлению в город, - сообщили в Минтрансе.

По сообщению чиновников, будет временно перекрыто движение по двум полосам. О сроках окончания работ и восстановления полноценного движения не сообщается.