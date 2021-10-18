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Общество18 октября 2021 8:28

В Самаре из-за аварии на теплосетях с 14:00 перекроют Ново-Садовую 18 октября 2021 года

Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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О сроках восстановления движения неизвестно

О сроках восстановления движения неизвестно

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство транспорта Самарской области предупредило жителей Самары о временном ограничении движения на улице Ново-Садовой. С 14:00 18 октября 2021 года будет перекрыто движение в районе пересечения с улицей Лейтенанта Шмидта.

- В связи с аварией на теплосетях, в понедельник с 14:00 до завершения работ будет ограничено движение на пересечении улиц Ново-Садовой и Лейтенанта Шмидта по направлению в город, - сообщили в Минтрансе.

По сообщению чиновников, будет временно перекрыто движение по двум полосам. О сроках окончания работ и восстановления полноценного движения не сообщается.