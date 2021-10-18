Жителям Самары нужно копить больше 8 лет для покупки нового автомобиля

Жителям Самары придётся копить больше 8 лет на новое авто Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары могут накопить на новый автомобиль чуть больше чем за 8 лет. Рейтинг способности населения накопить на автомобиль опубликовали РИА Новости. В покупке нового автомобиля жители нашего региона близки к среднестатистическим показателям – в среднем по стране на новый автомобиль стоимость два миллиона рублей автолюбителям придётся копить почти 8 лет.

Самарская области оказалась на 38 месте рейтинга – по версии исследователей житель 63 региона сможет накопить на новый автомобиль за 8,6 лет. При этом, среди работающих 35,3 процента не смогут накопить на новый автомобиль за 10 лет.

Подержанный автомобиль с ценником около 800 тысяч рублей жители Самарской области могут позволить себе в 2 раза быстрее – в среднем на автомобиль с пробегом придётся копить 4,1 года.

Быстрее всего новое авто могут позволить себе жители Чукотки, Ямало-Ненецкого автономного округа и Магаданской области – от 3,5 до 4 лет. Дольше всех копить придётся автолюбителям из Чечни, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии – на новый автомобиль им придётся откладывать деньги около 11 лет.