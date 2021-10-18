Полицейские рассказали подробности жуткой аварии в Самаре, где бетономешалка протаранила «Ниву»

КАМАЗ буквально "подмял" под себя легковушку. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Около шести часов вечера, 17 октября 2021 года, в Самаре на Ракитовском шоссе произошла жуткая авария, которая унесла жизнь 78-летнего пенсионера. По предварительным данным, 78-летний водитель «Нивы» не уступил дорогу встречному КАМАЗу, который двигался по «главной».

- ДТП произошло на пересечении Ракитовского шоссе и улицы Олимпийской. Водитель «Нивы» нарушил ПДД при повороте налево на регулируемом перекрестке, в результате чего столкнулся со встречным КАМАЗом, которым управлял 26-летний мужчина, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Бетономешалка буквально «подмяла» под себя легковушку. Пенсионер от полученных травм скончался на месте до приезда медиков. В настоящее время продолжается проверка по факту ДТП.