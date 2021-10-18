В Тольятти охранник гаражного кооператива убил мужчину ударом ножа в шею

Убийство произошло на посту охраны во время пьяной ссоры / Фото: СУ СК по Самарской области

В Тольятти 13 октября 2021 года произошло убийство. В одном из гаражно-строительных кооперативов зарезали мужчину. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Все случилось ночью на посту охраны. Неизвестный ударил тольяттинца ножом в шею. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Правоохранители выяснили, что к преступлению может быть причастен охранник ЧОПа – 34-летний уроженец Ульяновской области. Мужчину задержали.

По версии следствия, 13 октября он заступил на ночное дежурство вместе с незнакомым ему мужчиной. Они решили скрасить себе время выпивкой. Однако мирное застолье вскоре прервала ссора. Затем завязалась драка. Охранник схватил нож и ударил им своего оппонента в шею. Сразу после этого он сбежал.

В отношении уроженца Ульяновской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. Сейчас следователи продолжают устанавливать все детали преступления.