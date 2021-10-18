Губернатор Самарской области пожелал побед финалистам конкурса «Лидеры России»

За попадание в суперфиналы будут бороться 52 представителя Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижнем Новгороде с 21 по 24 октября 2021 года пройдут окружные финалы четвертого конкурса «Лидеры России» в треках «Государственное управление» и «Бизнес и промышленность». Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с представителями от региона, которые будут бороться за попадание в суперфиналы.

От Самарской области в конкурсе участвуют 52 представителя. В прошлые годы многие суперфиналисты «Лидеров России» стали депутатами, заместителями федеральных и региональных министров, руководителями департаментов, главами городов, топ-менеджерами системообразующих компаний.

- Мы ставим цель опережающего развития нашего региона, а без лидеров то невозможно. Грамотные управленцы, капитаны бизнеса, лидеры инновационных компаний региону нужны, отмечает Дмитрий Азаров.

В этом году заявки от Самарской области подали более 3 тысяч управленцев. Самарская область по уровню активности вошла в ТОП-5 в России и традиционно стала лидером в ПФО.

На встрече с финалистами этого года бессменный наставник «Лидеров России» губернатор Дмитрий Азаров обсудил будущие проекты по повышению инвестиционной привлекательности региона, а также перспективы развития альтернативной энергетики. Кроме того, участники встречи поделились своими идеями, которые они готовы воплощать совместно с правительством. По окончанию обсуждений, Дмитрий Азаров поблагодарил управленцев и пожелал им победы в финале.