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Общество18 октября 2021 10:25

Быстрая нажива: в Самаре участились кражи крышек колодцев

Коммунальные компании требуют ужесточить наказание за воровство
Алена Провкина
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За девять месяцев 2021 года пропали более 500 "кругляшей" / Фото: РКС-Самара

За девять месяцев 2021 года пропали более 500 "кругляшей" / Фото: РКС-Самара

Причина открытых люков — воровство крышек с водопроводных и канализационных колодцев. По сообщению РКС-Самара, в 2021 году были установлены и заменены более 1 000 крышек, но за девять месяцев уже пропали 539 из них.

- Открытые колодцы огорожены и закрыты новыми крышками, - сообщают в РКС.

Ресурсники принимают регулярные меры: ежедневных обход, быстрый ответ на заявки, но на улицах продолжают исчезать крышки. Воровство происходит только с целью быстрой наживы. На крышки до сих пор существует спрос в пунктах приема. Коммунальщики настаивают на необходимости запрета приема крышек в пунктах металлолома и ужесточения наказания за кражу элементов коммуникации.