Быстрая нажива: в Самаре участились кражи крышек колодцев

За девять месяцев 2021 года пропали более 500 "кругляшей" / Фото: РКС-Самара

Причина открытых люков — воровство крышек с водопроводных и канализационных колодцев. По сообщению РКС-Самара, в 2021 году были установлены и заменены более 1 000 крышек, но за девять месяцев уже пропали 539 из них.

- Открытые колодцы огорожены и закрыты новыми крышками, - сообщают в РКС.

Ресурсники принимают регулярные меры: ежедневных обход, быстрый ответ на заявки, но на улицах продолжают исчезать крышки. Воровство происходит только с целью быстрой наживы. На крышки до сих пор существует спрос в пунктах приема. Коммунальщики настаивают на необходимости запрета приема крышек в пунктах металлолома и ужесточения наказания за кражу элементов коммуникации.