Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 октября 2021 10:36

В Самаре на Московском шоссе начали рыть котлован под новые высотки

Здесь планируют возвести ЖК «Времена года»
Анастасия ФИЛАТОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Работы идут на месте бывших автостоянок

Работы идут на месте бывших автостоянок

Фото: скриншот с видео

В Самаре началась подготовка к строительству нового жилого комплекса на Московском шоссе. На месте бывших автостоянок начали рыть котлован под будущие высотки. Местный видеоблогер Евгений Щекин снял площадку с воздуха.

Работы идут на участке между проспектом Кирова и улицей Георгия Димитрова. Раньше здесь располагались парковки, теперь территорию огородили и пригнали спецтехнику. Сейчас там идут земляные работы.

Как ранее писала «КП-Самара», на этой площадке планируется построить ЖК «Времена года». Он будет включать в себя четыре высотки по 23 этажа каждая. Застройщиком выступает компания «Владимир». Она получила соответствующее разрешение 30 августа 2021 года.

ЖК планируют возвести к концу 2024-го. Рядом с ним обустроят детские и спортивные площадки, а также паркинг на 258 мест.

Смотреть видеосюжет
В Самаре на Московском шоссе начали копать котлован для строительства высоток
В Самаре на Московском шоссе начали копать котлован для строительства высоток
Видео: Евгений Щекин