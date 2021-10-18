В Самаре на Московском шоссе начали рыть котлован под новые высотки

Работы идут на месте бывших автостоянок Фото: скриншот с видео

В Самаре началась подготовка к строительству нового жилого комплекса на Московском шоссе. На месте бывших автостоянок начали рыть котлован под будущие высотки. Местный видеоблогер Евгений Щекин снял площадку с воздуха.

Работы идут на участке между проспектом Кирова и улицей Георгия Димитрова. Раньше здесь располагались парковки, теперь территорию огородили и пригнали спецтехнику. Сейчас там идут земляные работы.

Как ранее писала «КП-Самара», на этой площадке планируется построить ЖК «Времена года». Он будет включать в себя четыре высотки по 23 этажа каждая. Застройщиком выступает компания «Владимир». Она получила соответствующее разрешение 30 августа 2021 года.

ЖК планируют возвести к концу 2024-го. Рядом с ним обустроят детские и спортивные площадки, а также паркинг на 258 мест.