Больше половины работников в Самаре не боятся увольнения

В Самаре потерять работу не боятся 72% опрошенных горожан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Служба исследований hh.ru предоставила данные о настроении людей на рынке труда. Самарцы чувствуют себя уверено на своем рабочем месте и не страшатся увольнения. 72% работников сегодня не боятся увольнения с текущего места работы, но 21% заявил об обратном. Остальные 7% затрудняются ответить.

- Меньше других опасаются сокращений представители сфер искусства, развлечения, масс-медиа, специалисты научно-образовательной и ИТ-сфер. С другой стороны, представители сферы маркетинга и продаж более других на рынке труда ощущают угрозу увольнения в ближайшее время, - уточняет руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье Александра Севостьянова.

В прошлом квартале настроения соискателей были на том же уровне. Данные по стране показывают, что 20% респондентов опасаются увольнения, не опасаются – 71%. Индекс стабильности на текущем месте работы по Самаре и области составил 0,41, когда по России – 0,42.