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Общество18 октября 2021 11:07

«Вытаскивали джипом»: в Самаре 18 октября автобус провалился в асфальт прямо на трамвайных рельсах

Из-за непредвиденного ЧП на Демократической и Димитрова образовалась приличная пробка
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
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Автобус крепко застрял на трамвайных рельсах

Автобус крепко застрял на трамвайных рельсах

В Самаре 18 октября автобус провалился в асфальт прямо на трамвайных рельсах. ЧП произошло на перекрестке улиц Демократической и Димитрова. Очевидцы рассказали журналисту «КП-Самара» подробности событий.

- Маршрутный микроавтобус 21 маршрута провалился задними колесами в асфальт прямо на трамвайных путях, - рассказали очевидцы журналисту «КП-Самара». – Местные жители говорят. Что такое происходит здесь уже не в первый раз. Из-за этого трамваи не могли проехать, и образовалась пробка из более чем десяти составов.

К счастью, водители автобуса и трамваев быстро сориентировались в ситуации и уговорили помочь одного из автомобилистов на черном внедорожнике. Тот зацепил застрявший автобус и вытащил его из ямы.

В Самаре автобус провалился в асфальт на трамвайных рельсах