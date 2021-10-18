«Вытаскивали джипом»: в Самаре 18 октября автобус провалился в асфальт прямо на трамвайных рельсах

Автобус крепко застрял на трамвайных рельсах

В Самаре 18 октября автобус провалился в асфальт прямо на трамвайных рельсах. ЧП произошло на перекрестке улиц Демократической и Димитрова. Очевидцы рассказали журналисту «КП-Самара» подробности событий.

- Маршрутный микроавтобус 21 маршрута провалился задними колесами в асфальт прямо на трамвайных путях, - рассказали очевидцы журналисту «КП-Самара». – Местные жители говорят. Что такое происходит здесь уже не в первый раз. Из-за этого трамваи не могли проехать, и образовалась пробка из более чем десяти составов.

К счастью, водители автобуса и трамваев быстро сориентировались в ситуации и уговорили помочь одного из автомобилистов на черном внедорожнике. Тот зацепил застрявший автобус и вытащил его из ямы.