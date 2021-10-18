В Сызрани на полицейского завели уголовное дело за получение взятки

Полицейский соблазнился 45 тысячами рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани в отношении начальника отдела полиции возбуждено уголовное дело. Его подозревают в получении взятки. По версии следствия, правоохранители на тот момент находился в Шигонском районе.

- В качестве взятки полицейский получил 45 тысяч рублей через посредника от местной жительницы, - сообщает СК РФ по Самарской области.

Денежное вознаграждение предназначалось за непроведение проверки в отношении ИП из-за продажи табачных изделий без маркировки. Подозреваемый заключен под стражу, проводится комплекс следственных действий.

В ГУ МВД по Самарской области начата служебная проверка. Если вину сотрудника докажут, то его уволят из ОВД, а руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.