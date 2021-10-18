В Самаре сотрудники ФСБ поймали интернет-террориста

У местного жителя изъяли все средства связи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники УФСБ по Самарской области в апреле 2021 года пресекли незаконную деятельность интернет-террориста. 30 сентября 2021 года состоялось заседание по возбужденному уголовному делу.

Судом установлено, что подозреваемый, находясь в своей квартире, размещал в сети Интернет публичные призывы к террористической деятельности. Силовики провели обыск по месту регистрации гражданина и изъяли все средства мобильной связи.

В конце сентября подсудимый был признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Мужчину привлекли к уголовной ответственности.