Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия18 октября 2021 11:12

В Самаре сотрудники ФСБ поймали интернет-террориста

Суд привлек преступника к уголовной ответственности
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
У местного жителя изъяли все средства связи

У местного жителя изъяли все средства связи

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники УФСБ по Самарской области в апреле 2021 года пресекли незаконную деятельность интернет-террориста. 30 сентября 2021 года состоялось заседание по возбужденному уголовному делу.

Судом установлено, что подозреваемый, находясь в своей квартире, размещал в сети Интернет публичные призывы к террористической деятельности. Силовики провели обыск по месту регистрации гражданина и изъяли все средства мобильной связи.

В конце сентября подсудимый был признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Мужчину привлекли к уголовной ответственности.