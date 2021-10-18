Райффайзенбанк: каждый десятый россиянин отказался от наличных

Для подавляющего большинства (97%) переход на безналичные расчёты – это вопрос удобства, 37% также считают безналичные платежи более гигиеничными по сравнению с оплатой купюрами, а 31% - более безопасными.

Стимулом к отказу от наличных для 23% опрошенных стал переход на гаджеты с функцией бесконтактной оплаты. Почти столько же (21%) перестали платить наличными, когда завели карту с кэшбеком. 10% перешли на электронные платежи во время пандемии ради снижения эпидемиологических рисков, такая же доля (10%)отказалась от наличных с запуском СБП, когда появилась возможность выполнять переводы по номеру телефона без комиссии. А треть опрошенных (34%) и вовсе не заметили, как это произошло.

«Мы наблюдаем растущий интерес клиентов ко всем формам цифрового взаимодействия с банком. Клиенты получают онлайн 76% кредитов и так же онлайн открывают почти 80% накопительных счетов и депозитов.Половина всех обращений в службу поддержки банка поступает через каналы чатов, а не по телефону. Технологии дают преимущества и в контроле платежей: в мобильном банке можно удобно следить за ежемесячными расходами, настраивать регулярные платежи, получать специальные предложения на основе истории транзакций. Благодаря этим возможностям клиенты уже сегодня предпочитают цифровые способы оплаты покупок, и их доля среди всех транзакций несомненно будет расти в будущем», –прокомментировал Виталий Лавринец,управляющий директор, руководитель управления клиентского счастья и монетизации Райффайзенбанка.

В опросе приняли участие более двух тысяч жителей крупных городов России возрастом от 18 до 70 лет. Большинство респондентов (72%) работают по найму, 8% –самозанятые, 4% развивают собственный бизнес, остальные 16% – не работают.