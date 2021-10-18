За три дня сотрудники ГИБДД остановили в Самарской области 64 пьяных водителя

Нарушителей ПДД привлекли к административной ответственности / Фото: ГИБДД Самарской области

С 15 по 17 октября в Самарской области проводились рейды по предупреждению и пресечению дорожных правонарушений. За указанный период правоохранители выявили более 2700 различных нарушений ПДД.

- Особое внимание было уделено автомобилистам, которые управляли транспортом в состоянии опьянения. За три дня сотрудники ГИБДД выявили 64 водителя, которые управляли авто в нетрезвом виде или отказались от прохождения медосвидетельствования, - сообщили ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

Кроме того, сотрудники ГИБДД в ходе рейдов поймали 30 автомобилистов, которые либо не имеют прав, либо лишены их. Всех нарушителей ПДД привлекли к административной ответственности.