В Самаре проверили торговые центры на соблюдение антиковидных мер

На входе на фудкорт в ТЦ проверяют QR-код. Фото: Администрация Самары

В Самарской области усилили ограничительные меры из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. В связи с этим контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер в торговых центрах остается одним из приоритетных направлений в борьбе с коронавирусом.

Представители районных администраций совместно с полицейскими проводят профилактические рейды на объектах потребительского рынка. В случае выявления нарушений, составляется административный протокол с наложением штрафа на юридическое лицо в размере от 100 до 300 тысяч рублей. Если предприниматель нарушил действующие ограничения повторно, то штраф возрастает до 1 миллиона рублей.

Напомним, в настоящее время в регионе действуют усиленные коронавирусные ограничения. Помимо обязательного масочного режима и соблюдения социальной дистанции, на фудкортах теперь действуют COVID-FREE зоны, а рестораны могут функционировать только с 50%-ой посадкой гостей. Кроме того, на входе в ТЦ, театры, концерты и цирк у посетителя будут требовать QR-код. «КП-Самара» ранее составила полный список ограничений, действующих на территории Самарской области.