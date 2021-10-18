В Самарской области в честь Дня отца прошли несколько онлайн-мероприятий

В учебных заведениях региона провели онлайн-мероприятия / Фото: предоставлено реготделением партии "Единая Россия"

В воскресенье, 17 октября 2021 года, в Самарской области отметили День отца. Накануне с этим праздником земляков поздравил глава региона, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров. Также он встретился с представителями бегового клуба «Отцы».

- Отцовство – это, прежде всего, ответственность. За себя, за своих близких, за будущее своих детей. Прочная, дружная семья – это основа основ государства и общества. Поэтому поддержка института семьи является для нас приоритетом, - сказал губернатор

Отметим, что из-за непростой эпидобстановки большинство мероприятий в День отца прошли онлайн. Жители активно выкладывали поздравления в социальных сетях. Форма была самой разной: от обычных фотографий до флешмобов и челленджей. Всего посты с поздравлениями опубликовали более 200 пользователей и сообществ. Ряд онлайн-мероприятий по инициативе единороссов прошли в школах, колледжах и детских садах.